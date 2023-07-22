В Польше заработал центр для ремонта украинских танков Leopard 2
В Польше в городе Гливице заработал сервисный центр по обслуживанию и ремонту украинских танков Leopard 2
Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Сервисный центр в Гливице приступил к работе! Первые два танка Leopard уже прибыли из Украины на завод "Бумар", - написал он в твиттере.
Сервисный центр для ремонта танков Leopard 2 создан на базе компании Bumar-Labedy. Это предприятие имеет 20 лет опыта в обслуживании и ремонте польских Leopard 2 А4.
- Министр национальной обороны Мариуш Блащак 26 апреля объявил , что в Польше откроют сервисный центр для обслуживания украинских танков Leopard 2.
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