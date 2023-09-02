В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев, - Financial Times

Об этом сообщает Financial Times.

Центр приема беженцев расположен в Надажине, примерно в 30 км от Варшавы. Украинцы проживали на территории торгово-выставочного центра Ptak Warsaw Expo (прим. – площадь крытых помещений центра составляет 150 тыс. кв. м).

В пресс-службе Мазовецкого края объяснили, что центр был уже не нужен. Большинство людей нашли жилье в других местах.

"Центр закрыли. Туда не приходили новые люди, поэтому содержать такой большой центр было бессмысленно. Сейчас там находились 300 человек. Некоторые из них были перевезены в другие, меньшие центры, некоторые обратились в органы местного самоуправления", - отметила Дагмара Залевская.

Крупнейший центр гуманитарной помощи открыли сразу после начала полномасштабной атаки России на Украину. Там могли находиться до 9-10 тысяч человек.

Центр приема беженцев был разделен на сектора. В каждом, кроме кроватей, были санузлы и построены душевые, зоны питания и зарядки телефонов, комнаты для матерей с маленькими детьми.