В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев, - Financial Times
В субботу, 12 сентября, стало известно, что Польша закрыла свой самый большой центр приема украинских беженцев
Об этом сообщает Financial Times.
Центр приема беженцев расположен в Надажине, примерно в 30 км от Варшавы. Украинцы проживали на территории торгово-выставочного центра Ptak Warsaw Expo (прим. – площадь крытых помещений центра составляет 150 тыс. кв. м).
В пресс-службе Мазовецкого края объяснили, что центр был уже не нужен. Большинство людей нашли жилье в других местах.
"Центр закрыли. Туда не приходили новые люди, поэтому содержать такой большой центр было бессмысленно. Сейчас там находились 300 человек. Некоторые из них были перевезены в другие, меньшие центры, некоторые обратились в органы местного самоуправления", - отметила Дагмара Залевская.
Крупнейший центр гуманитарной помощи открыли сразу после начала полномасштабной атаки России на Украину. Там могли находиться до 9-10 тысяч человек.
Центр приема беженцев был разделен на сектора. В каждом, кроме кроватей, были санузлы и построены душевые, зоны питания и зарядки телефонов, комнаты для матерей с маленькими детьми.
- 30 августа сообщалось, что находящиеся в Польше беженцы из Украины имеют право на новую денежную помощь Becikowe на новорожденных детей.
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