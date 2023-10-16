В Польше зафиксировали самую большую явку на выборах с момента падения коммунизма

Об этом сообщает РАР.

На первой конференции после начала голосования глава национальной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк заявил, что явка на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Польше, 15 октября, по данным 28,56% избирательных комиссий, составила 71,99%.

Марциняк подчеркнул, что это самый высокий показатель явки в истории III Речи Посполитой от 1989 года.

"То, что мы говорили, что будет рекордная явка, сбылось. Такой явки, более 70%, не было в истории Третьей Речи Посполитой после 1989 года", - сказал он.