В Польше зафиксировали самую большую явку на выборах с момента падения коммунизма
15 октября, по данным 28,56% избирательных комиссий, явка на парламентских выборах в Польше составила 71,99%.
Об этом сообщает РАР.
На первой конференции после начала голосования глава национальной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк заявил, что явка на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Польше, 15 октября, по данным 28,56% избирательных комиссий, составила 71,99%.
Марциняк подчеркнул, что это самый высокий показатель явки в истории III Речи Посполитой от 1989 года.
"То, что мы говорили, что будет рекордная явка, сбылось. Такой явки, более 70%, не было в истории Третьей Речи Посполитой после 1989 года", - сказал он.
- Блок "Третий путь", занимающий третье место по предварительным результатам парламентских выборов в Польше, заявил , что исключает создание коалиции с руководящей партией "Право и справедливость"("ПиС").
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