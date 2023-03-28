В Польше задержаны трое российских шпионов
За последние несколько дней Агентство внутренней безопасности Польши задержало трех человек, которые шпионили в пользу России
Об этом сообщает заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, цитирует PAP .
Он отметил, что в рамках расследования деятельности российской шпионской сети в Польше Агентству удалось задержать еще троих человек. Всего за все время расследования были задержаны 12 человек.
Жарин подчеркнул, что Агентство имеет дело с уже задержанными, которым предъявлены обвинения в шпионской деятельности в пользу России. Их обвиняют и в работе на организованную преступную группу. Также Агентство имеет дело с людьми, которые находятся под арестом в результате соответствующих судебных решений.
"Речь идет о людях, которые действовали в составе группы, руководимой российскими спецслужбами. Они выполняли конкретные задачи от имени российских спецслужб, являющиеся частью типично разведывательной деятельности, а также пропаганды", - сказал замминистра.
Он добавил, что это целая сеть людей, задачей которых было собирать информацию о маршрутах и транспортах, идущих в Украину. Кроме этого шпионы распространяли специфический контент, созданный по заказу российской стороны. Он был частью текущей повестки активной пропагандистской деятельности против Польши.
По словам Жарина, это дело требует далеко идущих активных действий Агентства, которое поддерживают также другие спецслужбы.
"Это, безусловно, вопрос развития, который требует дальнейших действий", - подчеркнул он.
- 15 марта Агентство внутренней безопасности Польши задержало шестерых иностранцев, связанных с российской шпионской сетью. Злоумышленники готовили диверсии на железной дороге.
- 16 марта министр внутренних дел Мариуш Каминский подтвердил информацию Агентства внутренней безопасности (ABW) о разоблачении работавшей на Россию шпионской сети.
- 27 марта в Польше задержан гражданин другого государства, подозреваемый в сборе и передаче информации в интересах РФ, он уже признал, что осуществлял такую деятельность.
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