В Польше задержаны шесть вероятных шпионов РФ и Беларуси
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года в Польше задержали 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или беларусскими службами
Об этом сообщает издание i.pl со ссылкой на заявление уполномоченного правительством по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина.
"С февраля в Польше задержаны 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или беларусскими службами. Напомню, мы депортировали из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее прокси, то есть беларусские службы, активны, но это не остается без внимания польской контрразведки", - подчеркнул он.
По его словам, Польша стала объектом усиленного внимания российских спецслужб и их беларусских коллег после вторжения армии РФ в Украину.
"Российская деятельность - как шпионская, так и гибридная - является функцией российской политики. Россия вкладывает ресурсы и деньги в пропагандистскую, гибридную или разведывательную деятельность не для каких-либо виртуальных целей, а для реализации своей политической повестки дня", - подчеркнул Жарин.
Он добавил, что все страны, имеющие отношение к Украине, должны учитывать, что они будут объектом разного рода разведывательных действий или информационного давления Кремля.
- 16 ноября глава британской контрразведки МI5 Кен МакКалум заявил, что из Европы было выслано более 600 российских чиновников, 400 из которых оказались шпионами . Кроме того, Соединенное Королевство отказало в более чем сотне заявок на российские дипломатические визы по соображениям национальной безопасности.
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