Об этом сообщает издание i.pl со ссылкой на заявление уполномоченного правительством по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина.

"С февраля в Польше задержаны 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или беларусскими службами. Напомню, мы депортировали из Польши 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши. Российская сторона и ее прокси, то есть беларусские службы, активны, но это не остается без внимания польской контрразведки", - подчеркнул он.

По его словам, Польша стала объектом усиленного внимания российских спецслужб и их беларусских коллег после вторжения армии РФ в Украину.

"Российская деятельность - как шпионская, так и гибридная - является функцией российской политики. Россия вкладывает ресурсы и деньги в пропагандистскую, гибридную или разведывательную деятельность не для каких-либо виртуальных целей, а для реализации своей политической повестки дня", - подчеркнул Жарин.

Он добавил, что все страны, имеющие отношение к Украине, должны учитывать, что они будут объектом разного рода разведывательных действий или информационного давления Кремля.

16 ноября глава британской контрразведки МI5 Кен МакКалум заявил, что из Европы было выслано более 600 российских чиновников, 400 из которых оказались шпионами . Кроме того, Соединенное Королевство отказало в более чем сотне заявок на российские дипломатические визы по соображениям национальной безопасности.

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