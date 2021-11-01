В Польше задержан украинец за перевозку нелегальных мигрантов

Об этом пишет РБК-Украина.



"За рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, нелегально находившихся в Польше", - говорится в сообщении.



Арест произошел рядом с белорусской границей в городе Бельск-Подлясский. Согласно данным полиции, у мужчины не было водительских прав, а автомобиль он одолжил у друга.



Суд арестовал украинца на 2 месяца по обвинениям в организации нелегального пересечения границы, вождении без прав и превышении количества пассажиров в авто.

Напомним, в Польше водитель-украинец, перевозивший нелегалов, бросил автобус и 3 км бежал от полиции.