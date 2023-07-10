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В Польше задержан российский шпион с украинским гражданством

10 июля, 2023 понедельник
13:00
Мир

Агентство внутренней безопасности Польши задержало еще одного участника шпионской сети, работавшей на российскую разведку. Им оказался гражданин Украины

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

По его словам, задержанный вел наблюдение за военными объектами и морскими портами Польши, систематически получал деньги от россиян.

Мужчина стал 15-м подозреваемым в участии в деятельности сети, которая должна была шпионить в пользу России.

В национальной прокуратуре Польши добавили , что участником шпионской сети оказался гражданин Украины, проживавший на территории страны с 2019 года.

"В ходе расследования было установлено, что подозреваемый осуществлял деятельность, которая заключалась, в частности, в разведке объектов критической инфраструктуры, в том числе военных объектов и морских портов. О результатах разведки он информировал заказчиков, за что получал вознаграждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под стражей, его обвиняют в участии в организованной преступной группировке и работе на иностранную разведку против интересов Польши. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

  • 15 марта стало известно, что польские спецслужбы разоблачили российскую шпионскую сеть, которая готовила диверсии на железной дороге. Тогда задержали шестерых иностранцев.
  • Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский сообщил , что Агентство внутренней безопасности страны задержало девять подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсии на маршрутах поставки оружия Украине.
  • 27 марта польские спецслужбы задержали еще одного иностранца, который шпионил в пользу России. Его интересовала информация о критической инфраструктуре и деятельности структур безопасности Польши.
  • 30 июня в Польше задержан профессиональный хоккеист, который собирал и передавал России данные о критической инфраструктуре. В МИД РФ отреагировали на его задержание.
Криминал
Россия
Польша
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