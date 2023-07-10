Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

По его словам, задержанный вел наблюдение за военными объектами и морскими портами Польши, систематически получал деньги от россиян.

Мужчина стал 15-м подозреваемым в участии в деятельности сети, которая должна была шпионить в пользу России.

В национальной прокуратуре Польши добавили , что участником шпионской сети оказался гражданин Украины, проживавший на территории страны с 2019 года.

"В ходе расследования было установлено, что подозреваемый осуществлял деятельность, которая заключалась, в частности, в разведке объектов критической инфраструктуры, в том числе военных объектов и морских портов. О результатах разведки он информировал заказчиков, за что получал вознаграждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится под стражей, его обвиняют в участии в организованной преступной группировке и работе на иностранную разведку против интересов Польши. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.