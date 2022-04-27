В Польше задержан российский и белорусский шпионы
В Польше полиция задержала российского и белорусского шпионов, получавших информацию о польской армии для спецслужб РФ
Об этом сообщили в правительстве Польши .
Белоруса и россиянина задержали 21 и 22 апреля. Их подозревают в шпионаже в пользу спецслужб РФ. Им предъявлено обвинение, а суд Варшавы принял решение о временном аресте подозреваемых на три месяца.
Согласно полученной информации, подозреваемые шпионили о работе польской армии, ее присутствии на границе с Беларусью.
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