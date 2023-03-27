В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу РФ
В Польше задержан гражданин другого государства, подозреваемый в сборе и передаче информации в интересах РФ, он уже признал, что осуществлял такую деятельность
Об этом сообщает RMF24 , цитируя сообщение Окружной прокуратуры Гданьска.
Отмечается, что спикер прокуратуры Гражина Вавринюк сообщила, что иностранца задержали еще во вторник на прошлой неделе. Суд избрал временной мерой арест на 3 месяца.
По данным следствия, мужчина собирал и передавал представителям российских служб разнообразную информацию, в частности о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве, и деятельности структур Польши. В частности, считается, что он выполнял шпионские задания по меньшей мере с января 2023 года по указаниям своих кураторов.
Сообщается, что после задержания мужчина признался, что занимался шпионажем, и рассказал, как его завербовали. Обстоятельств его задержания и гражданства не раскрывают.
В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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