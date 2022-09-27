В Польше задержан мужчина, подозреваемый в убийстве нидерландского криминального репортера
В Польше задержан мужчина, подозреваемый в убийстве нидерландского журналиста Петера Р. де Вриза, которое произошло в июле прошлого года
Об этом сообщает NOS .
По информации издания, в Польше был задержан 30-летний поляк Кристиан М., причастный к убийству Петера Р. де Вриза, криминального репортера из Нидерландов. На момент совершения преступления в июле 2021 года мужчина жил в Роттердаме.
Прокуратура Нидерландов подозревает его в причастности к подготовке нападения на де Вриза. В настоящее время она требует от Польши выдачи подозреваемого.
По данным следствия, Кристиан М. связан с Ридуаном Таги, организацию которого связывают с убийством журналиста. Отмечается, что Кристиан получил сообщение от Таги через юриста Юссефа М.
- В середине июля 2021 года в Амстердаме совершено покушение на журналиста-расследователя Петера Р. де Вриза. Полиция сразу задержала троих подозреваемых: двоих поблизости от Лейдсендама, еще одного в Амстердаме. Де Врез скончался через неделю после нападения, 15 июля.
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