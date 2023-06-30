Об этом пишет газета Wyborcza .

28-летний Максим С. обвинен в участии в организованной преступной группировке и "деятельности в пользу внешней разведки против интересов Республики Польша". За это предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

"В ходе следствия установлено, что задержанный был профессиональным спортсменом клуба 1-й лиги. В Польше он проводил мероприятия, связанные, в частности, с разведкой критической инфраструктуры в нескольких воеводствах Польши с октября 2021 года", - цитирует издание пресс-службу национальной прокуратуры.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как отмечает СМИ, мужчина стал 14-м подозреваемым в участии в деятельности сети, которая должна была шпионить в пользу России.