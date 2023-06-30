В Польше задержан хоккеист, который передавал РФ данные о критической инфраструктуре страны
Спецслужбы Польши задержали профессионального спортсмена, собиравшего и передавшего России данные о критической инфраструктуре. Хоккеисту грозит до 10 лет тюрьмы
Об этом пишет газета Wyborcza .
28-летний Максим С. обвинен в участии в организованной преступной группировке и "деятельности в пользу внешней разведки против интересов Республики Польша". За это предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
"В ходе следствия установлено, что задержанный был профессиональным спортсменом клуба 1-й лиги. В Польше он проводил мероприятия, связанные, в частности, с разведкой критической инфраструктуры в нескольких воеводствах Польши с октября 2021 года", - цитирует издание пресс-службу национальной прокуратуры.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как отмечает СМИ, мужчина стал 14-м подозреваемым в участии в деятельности сети, которая должна была шпионить в пользу России.
- 23 июня СБУ задержала в рядах ВСУ шпиона РФ , который отслеживал самолеты и бронемашины MaxxPro.
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