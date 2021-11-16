В Польше задержали украинца: разрисовал памятник Пилсудскому

Об этом сообщает RMF24.



Задержанный – гражданин Украины.



По информации следствия, подозреваемые приехали в Краков за день до этого случая. Ночью злоумышленники разрисовали памятники и покинули город. Другого правонарушителя объявили в розыск. Вероятно, он уже уехал из Польши.



Польские правоохранители заявляют, что в этом деле речь может идти о попытках поссорить поляков и украинцев.



По словам задержанного, они с еще одним мужчиной получили указание перед 11 ноября, Днем независимости Польши, совершить акт вандализма над памятником Юзефу Пилсудскому.



Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде ареста.



В то же время министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил, что вандалами руководили из-за границы и отметил, что речь идет о "дальнейшей границе", а не прямой.

Напомним, в ночь на 6 ноября в Кракове разрисовали желтой и синей краской памятник легионерам, а на памятник Юзефу Пилсудскому нанесли символ националистов. Также злоумышленники оставили надпись "Польша не только господам". При этом цвета украинского флага были нарисованы вверх дном, а слово "Польша" было написано на русском - через букву "ш".

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