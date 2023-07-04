В Польше задержали подозреваемого, который 1 июля ударил ножом в грудь украинца
Польские правоохранители задержали 20-летнего мужчину, который, вероятно, 1 июля напал с ножом на 36-летнего украинца в Хелме на Люблинщине
Об этом пишет Wiadomosci.
Отмечается, что подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где его допросят по поводу убийства украинца.
На поиски убийцы в Польше подняли весь полицейский состав. Из Люблина привезли служебную собаку.
"Правоохранители задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к происшествию. Сейчас по этому делу продолжают интенсивно работать следователи. В понедельник мужчину должны доставить в прокуратуру и допросить", - говорится в сообщении.
Подозреваемому грозит пожизненное заключение за убийство украинца.
- 1 июля в польском городе Хелм на Люблинщине неизвестный мужчина напал с ножом на 36-летнего украинца. Раненый скончался в больнице, несмотря на реанимационные меры.
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