Об этом пишет Wiadomosci.

Отмечается, что подозреваемый был доставлен в отделение полиции, где его допросят по поводу убийства украинца.

На поиски убийцы в Польше подняли весь полицейский состав. Из Люблина привезли служебную собаку.

"Правоохранители задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к происшествию. Сейчас по этому делу продолжают интенсивно работать следователи. В понедельник мужчину должны доставить в прокуратуру и допросить", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение за убийство украинца.