В Польше задержали 40 мигрантов за незаконное пересечение границы из Беларуси
Польские пограничники задержали 40 человек за пересечение польско-белорусской границы с нарушением действующих норм
Об этом говорится в заявлении Пограничной службы Польши.
Сотрудники Подлясского отделения пограничной службы задержали 19 иностранцев, не имеющих никаких документов, которые позволяли бы им оставаться на территории Польши.
Все 40 человек являются гражданами Афганистана, из них шестеро детей, 21 человек и 13 женщин.
Согласно решению суда, иностранцев разместили в центре для мигрантов.
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