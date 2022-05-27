В Польше за сотрудничество с КГБ Беларуси будут судить бывшего силовика
В Польше будут судить бывшего сотрудника силовых органов по обвинению в сотрудничестве с белорусским КГБ
Об этом сообщил спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Известно, что мужчину обвиняют в сотрудничестве с белорусским КГБ и попытке предоставить данные, раскрытие которых может нанести ущерб Польше. Он был задержан в октябре прошлого года.
Сообщалось, что ранее мужчина являлся сотрудником силовых органов страны. В восьмидесятых он служил в отделе специального назначения польской милиции ZOMO, затем в полиции, службу оставил в 2001 году как офицер пограничной службы.
Помимо сотрудничества с белорусским КГБ, обвиняемому инкриминируется также хранение боеприпасов без необходимого разрешения. Мужчина остается под стражей.
- Напомним, ранее в Польше задержан российский и белорусский шпионы. Подозреваемые шпионили о работе польской армии, ее присутствии на границе с Беларусью.
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