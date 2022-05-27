Об этом сообщил спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Известно, что мужчину обвиняют в сотрудничестве с белорусским КГБ и попытке предоставить данные, раскрытие которых может нанести ущерб Польше. Он был задержан в октябре прошлого года.

Сообщалось, что ранее мужчина являлся сотрудником силовых органов страны. В восьмидесятых он служил в отделе специального назначения польской милиции ZOMO, затем в полиции, службу оставил в 2001 году как офицер пограничной службы.

Помимо сотрудничества с белорусским КГБ, обвиняемому инкриминируется также хранение боеприпасов без необходимого разрешения. Мужчина остается под стражей.

Напомним, ранее в Польше задержан российский и белорусский шпионы. Подозреваемые шпионили о работе польской армии, ее присутствии на границе с Беларусью.

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