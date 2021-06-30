В Польше взорвали дом во время празднования свадьбы, среди подозреваемых - украинец

Об этом сообщает Wyborcza.



Жилье разрушено полностью. Издание пишет, что у молодой жены осталось одна свадебное платье, а у мужчины - костюм.



Первой версией события был взрыв газа, но на месте были обнаружены остатки бутылок с неизвестным веществом.



В прокуратуре сообщили, что задержаны два человека - соседа и украинца, который, по версии следствия, помогал ему со взрывом. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.

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