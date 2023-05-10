В Польше вызвали российского посла из-за перехвата своего самолета
В министерство иностранных дел Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева из-за перехвата самолета польских пограничников над Черным морем российским истребителем Су-35
Об этом информирует представитель МИД Польши Лукаш Ясина.
"Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, которое является серьезным международным инцидентом" – заявил Ясина.
Представитель польского министерства иностранных дел рассказал, что в среду, 10 мая, посол Российской Федерации в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД.
Во время встречи дипломату был вручен протест в связи с инцидентом с участием истребителя РФ против самолета польской Пограничной службы.
- Напомним, 5 мая у воздушного пространства Румынии российский истребитель Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet во время совершения полета над Черным морем.
- Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал , что ситуация, когда российский истребитель Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet во время полета над Черным морем – это проверка НАТО со стороны РФ.
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