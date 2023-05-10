В Польше вызвали российского посла из-за перехвата своего самолета

Об этом информирует представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

"Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, которое является серьезным международным инцидентом" – заявил Ясина.

Представитель польского министерства иностранных дел рассказал, что в среду, 10 мая, посол Российской Федерации в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД.

Во время встречи дипломату был вручен протест в связи с инцидентом с участием истребителя РФ против самолета польской Пограничной службы.