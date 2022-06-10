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В Польше выявили первый случай обезьяньей оспы

10 июня, 2022 пятница
15:40
Здоровье

В Польше официально подтвержден первый случай обезьяньей оспы

Об этом в пятницу, 10 июня, во время пресс-конференции в Лодзи сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает Укринформ.

"У нас было около 10 подозрений на обезьянью оспу, образцы исследуются. 10 июня – это первый день, когда есть подтвержденный случай",- заявил Недзельский.

По словам спикера Минздрава РП Войцеха Андрусевича, пациент находится в изоляции. Однако он не сообщил, в каком регионе Польши подтвержден первый случай этого заболевания.

Оспа обезьян не распространяется легко среди людей. Это происходит только через тесный контакт, например, через зараженные частицы из язв на коже больного, воздушно-капельным путем при длительном контакте и через предметы, на которых сохранились инфицированные частицы.

  • Отметим, что по данным ВОЗ, на 9 июня в 29 странах мира было подтверждено более тысячи случаев оспы обезьян. Из соседних с Украиной государств заболевание выявлено, кроме Польши, в Венгрии.

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Польша
Обезьяна оспа
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