В Польше выдвинули Жадана на Нобелевскую премию по литературе

Об этом говорится на сайте комитета литературоведческих наук польской Академии наук.

"Жадан - один из величайших поэтов Украины, великолепный прозаик, переведенный и награжденный в мире, - по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется", - говорится в заявлении.