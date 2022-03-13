В Польше выдвинули Жадана на Нобелевскую премию по литературе
Академия наук Польши выдвинула украинского писателя и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе
Об этом говорится на сайте комитета литературоведческих наук польской Академии наук.
"Жадан - один из величайших поэтов Украины, великолепный прозаик, переведенный и награжденный в мире, - по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется", - говорится в заявлении.
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