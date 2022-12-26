Проголосовать может каждый желающий онлайн. Это можно сделать не только из Польши, но и из других стран: выбрать слово из списка или предложить свой вариант. Как отмечают организаторы, оно необязательно должно быть новым, иметь хорошие или плохие коннотации. Но фамилии, названия местностей и другие имена собственные, равно как и оскорбительные слова, не будут приниматься во внимание.

В списке, опубликованном на сайте, – много слов, связанных с войной в Украине: "агрессия/агрессор", "дрон", "ракета", "беженец/беженка", "помощь/помогать", "в Украине", "граница", "убежать/убегать", "преступление (в Украине)" и "война".

Кроме открытого онлайн-плебисцита, самое важное слово года выбирает также профессиональное жюри, в состав которого входят эксперты по лингвистике, имеющие ученое звание профессора. Интересно, что в этом году из-за вооруженной агрессии, которую Россия совершает в отношении Украины, польские языковеды решили отказаться от привычной для их языка конструкции "na Ukrainie" ("на Украине"), потому что именно такое словосочетание всегда употребляли русские, имея в виду, что Украина – не самостоятельное государство, а территория. Из уважения к украинцам поляки заменили его более политкорректной и благозвучной для нас конструкцией "w Ukrainie" ("в Украине").

Голосование продлится до 31 декабря, а его итоги будут оглашены 5 января.

В 2021 году главным словом в Польше стала "прививка". В 2022 году среди предложенных важнейших слов есть "омикрон (версия вируса SARS)". Впрочем, учитывая происходящее восточнее польской границы и наплыв военных переселенцев из Украины, вероятнее всего, оно не окажется наиболее популярным.