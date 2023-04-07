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В Польше вступили в силу изменения в законодательство, регулирующие дистанционную работу

7 апреля, 2023 пятница
09:27
Мир На фото человек, работающий за компьютером

В Польше вступили в силу изменения в законодательство, которыми урегулировали дистанционную работу наемных работников

Об этом сообщает RMF24 .

Сообщается, что с 7 апреля вступили в силу соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

"Это важный день для рынка труда в Польше. Это наш ответ на изменение тенденций и потребности наемных работников и работодателей, начавших использовать такой формат, который стал распространен в условиях пандемии… Удаленная работа – это дополнительные возможности, особенно для жителей малых городков", – отметила министр по вопросам семьи и социальной политики Марлена Малаг, добавив, что многим людям это упростит сочетание работы и семейной жизни.

Известно, что изменения предусматривают, в частности, что работники могут работать дистанционно полностью или частично – в месте, выбранном наемным работником, которое нужно каждый раз согласовывать с работодателем. Речь идет и о новациях, как, например, возможности компенсации за электроэнергию, которую человек тратит для работы на своем оборудовании в собственном доме.

В законодательстве также закрепили понятие полностью дистанционного и "гибридного" формата работы, которые смогут дать дополнительную гибкость решений в случае чрезвычайных ситуаций, очередной эпидемии, пожара или подтопления в офисе.

За работниками закрепляется право время от времени работать дистанционно по личным обстоятельствам – до 24 дней в году, с предварительным предупреждением работодателя.

Работодатель не сможет отказать в просьбе о дистанционной работе, например, родителям, имеющим детей в возрасте до 4 лет, ухаживающим за больным родственником, беременным женщинам.

Изменения в трудовом кодексе были утверждены в конце 2022 года.

  • 7 апреля сообщалось, что правительство Польши разрабатывает механизмы , позволяющие стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке. В частности, украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки.
Общество
Польша
ЕС
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2023, пятница
7 апреля
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