В Польше вспыхнули массовые протесты из-за смерти женщины, к которой привел запрет в стране на аборты

Об этом сообщает DW .

Массовые акции протеста прошли в Варшаве, Кракове, Гданьске и других польских городах. Их участники выступили против принятого в прошлом году закона, почти полностью запрещающего аборты. По подсчетам СМИ, в акциях приняло участие несколько десятков тысяч человек. Поводом стала смерть беременной женщины, которой отказались делать аборт. 30-летняя Изабелла скончалась в конце сентября, но общественность узнала об этом только на этой неделе. Первые протесты начались еще на буднях, а массовые акции прошли в субботу.

Как сообщает адвокат семьи Изабеллы, Иоланта Будзовская, женщина поступила в больницу польского города Пщина на 22-й неделе беременности — у нее было диагностировано маловодие, при котором плод из-за нехватки околоплодных вод должен был вскоре погибнуть. По словам Будзовской, врачи не стали делать аборт, ведь, вероятно, ожидали естественной гибели плода, вероятно, опасаясь нарушить закон, запрещающий аборты. Через день Изабелла скончалась от септического шока. Больница Пщины сообщила 5 ноября, что два врача, которые находились на дежурстве в тот момент, отстранены от работы.

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что разрешенный в стране аборт из-за патологии плода противоречит основному закону. Это решение усилило и без того жесткое польское законодательство по поводу абортов: теперь они разрешены только тогда, когда здоровью беременной женщины грозит опасность, а также если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Сразу после этого решения в Польше прошли масштабные акции протеста, в которых участвовали сотни людей.

Приверженцы закона считают, что смерть Изабеллы не связана с законом, ведь аборт в ее случае был возможен, поскольку была угроза жизни женщины. Однако критики закона указывают, что после ужесточения правил врачи начали перестрахование, предпочитая занимать выжидательную позицию.