Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир В Польше вспыхнули массовые протесты из-за смерти женщины, к которой привел запрет в стране на аборты

В Польше вспыхнули массовые протесты из-за смерти женщины, к которой привел запрет в стране на аборты

7 ноября, 2021 воскресенье
16:49
Мир

В крупнейших городах Польши прошли массовые акции протеста из-за ограничений в стране на аборты

Об этом сообщает DW .

Массовые акции протеста прошли в Варшаве, Кракове, Гданьске и других польских городах. Их участники выступили против принятого в прошлом году закона, почти полностью запрещающего аборты. По подсчетам СМИ, в акциях приняло участие несколько десятков тысяч человек. Поводом стала смерть беременной женщины, которой отказались делать аборт. 30-летняя Изабелла скончалась в конце сентября, но общественность узнала об этом только на этой неделе. Первые протесты начались еще на буднях, а массовые акции прошли в субботу.

Как сообщает адвокат семьи Изабеллы, Иоланта Будзовская, женщина поступила в больницу польского города Пщина на 22-й неделе беременности — у нее было диагностировано маловодие, при котором плод из-за нехватки околоплодных вод должен был вскоре погибнуть. По словам Будзовской, врачи не стали делать аборт, ведь, вероятно, ожидали естественной гибели плода, вероятно, опасаясь нарушить закон, запрещающий аборты. Через день Изабелла скончалась от септического шока. Больница Пщины сообщила 5 ноября, что два врача, которые находились на дежурстве в тот момент, отстранены от работы.

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что разрешенный в стране аборт из-за патологии плода противоречит основному закону. Это решение усилило и без того жесткое польское законодательство по поводу абортов: теперь они разрешены только тогда, когда здоровью беременной женщины грозит опасность, а также если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Сразу после этого решения в Польше прошли масштабные акции протеста, в которых участвовали сотни людей.

Приверженцы закона считают, что смерть Изабеллы не связана с законом, ведь аборт в ее случае был возможен, поскольку была угроза жизни женщины. Однако критики закона указывают, что после ужесточения правил врачи начали перестрахование, предпочитая занимать выжидательную позицию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Польша
Краков
Читайте также:
6 ноября, 2021 суббота
"Слава солдату Красной армии!": Кива стал на колени перед памятником Ватутину и расстрелял портреты Бандеры и Шухевича
4 ноября, 2021 четверг
Промоутер спрогнозировал финал битвы Усика, Фьюри и Джошуа за "трон" в хевивейте
Ирина Геращенко
5 ноября, 2021 пятница
"Ответка" Зеленского. За высказывание двухлетней давности о "зеленых человечках" Геращенко хотят лишить права участвовать в пяти заседаниях Рады
Киев
+9
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.04
    Покупка 26.04
    Продажа 26.29
  • EUR
    Покупка 29.95
    Продажа 30.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
7 ноября
17:48
Маск попросил подписчиков в twitter решить судьбу его пакета акций Tesla стоимостью $21 млрд
17:24
7 ноября на фронте: один украинский военный погиб, еще двое – ранены
17:13
Канело нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира
16:22
Игорь Коломойский
"Нафтогаз" отдаст Коломойскому газ на сумму свыше 100 млрд грн, - Гончаренко
16:07
УПЛ: Герой Евро-2020 Довбик принес "Днепру-1" победу над "Ингульцем"
15:43
беспилотник
Украинские военные сбили на Донбассе российский беспилотник
15:11
Андрей Шевченко
Шевченко назначили главным тренером старейшего итальянского клуба
15:00
В понедельник, 8 ноября, отстраняются от работы невакцинированные педагоги и чиновники
14:52
Люди эмоционально требовали кислород для больной COVID-19, - главный врач о "штурме" больницы в Николаеве
14:45
В Кирилловке убит сын местного предпринимателя. Отец утверждает, что конфликт возник из-за украинского языка
14:12
Завтра Волынь переходит в "красную" зону. В ней до сих пор Киев и еще 15 областей
13:50
В Комсомольске-на-Амуре вышли на забастовку китайские рабочие "Роснефти"
13:30
В Украину поступило 3 млн доз "Модерны"
13:00
Турки испытали свой первый электромобиль
12:33
Эксклюзив
Зеленский не думает о завтрашнем дне. Он напоминает купающегося ребенка, который играет в ванне самовлюбленности сегодня, - Портников
12:11
В Казахстане погибли 6 горняков, еще 2 пострадали
11:48
Для остановки "Северного потока - 2" Вашингтон подключил к давлению на Берлин Брюссель, Лондон и Париж, - Süddeutsche Zeitung
11:27
6 ноября на фронте: россияне стреляли по украинцам возле Зайцева, а в Болотном задействовали боевой БПЛА
11:10
Профсоюз педагогов просит Кабмин перенести на месяц отстранение непривитых от COVID-19 учителей
10:50
Режим Лукашенко не пропускает в Беларусь бесплатные вакцины с Запада, о которых договорилась команда Тихановской
10:30
Эстонские миротворцы в Африке ошибочно выстрелили в коллег из Британии
10:10
Зисельс
Если мы 30 лет говорим о деколонизации, то что-то идет не так, - Иосиф Зисельс
10:03
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 17 тыс. случаев, 449 смертей. Госпитализированы 5 652 человека
09:44
Саломе Зурабишвили
"Страна перед демографической катастрофой". Президент Грузии обвинила церковь в торможении вакцинации
09:13
Эксклюзив
За ДТП должна быть жесткая система наказаний, потому что наше общество безответственно, - Портников
08:46
Проверка COVID-сертификата не является разглашением врачебной тайны, - Минздрав
08:25
Окончательное превращение Беларуси в часть России нужно Путину под "выборы" 2024 года, - СМИ
08:10
Нацменьшинства должны иметь эффективное представительство на политическом уровне, - эксперт
07:58
Из-за пожара приостановлено производство на Днепровском металлургическом заводе
07:17
Мустафа аль-Кадими
Премьера Ирака атаковали дроном со взрывчаткой
2021, суббота
6 ноября
22:47
Виталий Миколенко
Лидер "Динамо" не поможет сборной Украины в решающем матче отбора ЧМ-2022
22:22
Шмигаль
С начала года Украина привлекла $4,8 млрд иностранных инвестиций, - Шмыгаль
22:01
"Черноморец" победил "Рух" в "перестрелке" с семью голами
21:53
Энергоатом
Уничтожение "Энергоатома" действующей властью обернется его поглощением "Ростатомом" - расследование Черновол
21:43
Эксклюзив
Информации для напряжения украино-венгерских отношений становится все больше, - эксперт
21:31
Россия и Беларусь договорились о создании единой символики
21:06
"Наследник" Ломаченко победил россиянина в финале и принес Украине золото ЧМ по боксу
20:45
"Барселона" не удержала преимущество в три мяча над "Сельтой" в чемпионате Испании
20:43
Украинцы
Новая партия "Украинцы" победила на местных выборах в Карловке
20:18
Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV