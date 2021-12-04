В Польше вскоре после задержания полицией умер украинец

Об этом сообщает Fakt.pl.

Инцидент произошел в пятницу, 3 декабря, вечером. По словам спикера Окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня, 38-летний мужчина вел себя агрессивно в отношении прохожих и напал с палкой на женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта. Его задержали посторонние до прибытия полиции.

"До того, как на место прибыли полицейские, мужчина был задержан посторонними лицами, речь идет о по меньшей мере трех гражданских лицах", - сказал Копаня.

Он добавил, что полицейские надели на украинца наручники и больше не применяли к нему физическую силу.

Вскоре после задержания мужчине стало плохо, и он потерял сознание. На место прибыли спасатели, пытавшиеся реанимировать мужчину, однако он скончался.

В настоящее время прокуратура пытается установить обстоятельства гибели.

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