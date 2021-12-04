В Польше вскоре после задержания полицией умер украинец
В Польше скончался гражданин Украины, которого полиция задержала из-за агрессивного поведения на улице в городе Скерневице
Об этом сообщает Fakt.pl.
Инцидент произошел в пятницу, 3 декабря, вечером. По словам спикера Окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня, 38-летний мужчина вел себя агрессивно в отношении прохожих и напал с палкой на женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта. Его задержали посторонние до прибытия полиции.
"До того, как на место прибыли полицейские, мужчина был задержан посторонними лицами, речь идет о по меньшей мере трех гражданских лицах", - сказал Копаня.
Он добавил, что полицейские надели на украинца наручники и больше не применяли к нему физическую силу.
Вскоре после задержания мужчине стало плохо, и он потерял сознание. На место прибыли спасатели, пытавшиеся реанимировать мужчину, однако он скончался.
В настоящее время прокуратура пытается установить обстоятельства гибели.
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