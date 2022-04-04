В Польше возник скандал из-за попытки организовать бой "двойников" Зеленского и Путина в смешанных единоборствах

О намерении устроить бой Круликовский сообщил в Instagram.

Шоумен пообещал, что средства от предстоящего 30 апреля поединка будут направлены на помощь пострадавшим от войны в Украине.

В Польше Круликовского подвергли резкой критике за идею и обвинили в том, что он позорит страну. В частности, президент города Ополе Аркадиуш Вишневский заявил, что не давал согласия на проведение подобной пародии.

"Не давал разрешения на шоу, элементом которого должна быть борьба между псевдопрезидентами. Ополе, как и вся Польша, помогает беженцам из Украины. Мы будем продолжать это делать. Организаторы не предупредили город о таких неприятных идеях продвигать свое мероприятие", - возмутился Вишневский и выдал поручение не допустить проведение поединка.

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