В Польше водитель-украинец, перевозивший нелегалов, оставил автобус и 3 км бежал от полиции
В Подляшском воеводстве Республики Польша, что на границе с Беларусью и Литвой, задержан украинец, который, вероятно, перевозил мигрантов
Инцидент произошел 23 октября 2021 года на национальной дороге 66. Полиция пыталась остановить автобус марки Renault для осмотра, но водитель не остановился, передает Еспресо.TV.
"Полиция начала преследование, но ей препятствовал автомобиль марки Nissan. Водитель автомобиля выехал на противоположную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Honda. Пассажира Honda доставили в больницу", - отмечает Польское радио .
После того водитель автобуса Renault повернул на боковую грунтовую дорогу, скрылся с места происшествия, бросил автобус с 12 людьми, которые, как подозревают польские правоохранители, являются нелегальными мигрантами и по которым начата проверка.
В трех километрах полиция задержала водителя автобуса. Задержан и водитель Nissan, который тоже оказался гражданином Украины.
В полиции сообщили, что по состоянию здоровья в больницу попали две женщины и ребенок, которые ехали в автобусе Renault. Автобус в ДТП не попал.
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