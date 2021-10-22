В Польше во время урагана погиб украинец
По территории Польши пронеслись сильные ураганы, в результате которых погибли четыре человека, в том числе гражданин Украины
Об этом сообщает Укринформ .
Самая сложная ситуация - в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны, именно здесь зафиксированы все четыре смертельных случая.
Недалеко от города Свидник от порыва ветра вылетел в ров автомобиль. На месте погиб 43-летний гражданин Украины. Как сообщили польские спасатели, сильные порывы ветра привели к травмированию 13 человек.
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