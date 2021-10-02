В Польше во время ремонта дороги погиб 23-летний украинец

Об этом сообщает Wp.pl .

Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащей дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним находилось двое рабочих, которые красили горизонтальные разметки.

В авто дорожников на скорости въехал грузовик. Сила столкновения была настолько велика, что человек, который был перед автомобилем, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу.

Погибшим оказался 23-летний гражданин Украины.