В Польше во время ремонта дороги погиб 23-летний украинец
В Польше на скоростной трассе между Люблином и Варшавой погиб 23-летний гражданин Украины, который выполнял ремонтные работы
Об этом сообщает Wp.pl .
Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащей дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним находилось двое рабочих, которые красили горизонтальные разметки.
В авто дорожников на скорости въехал грузовик. Сила столкновения была настолько велика, что человек, который был перед автомобилем, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу.
Погибшим оказался 23-летний гражданин Украины.
- Напомним, 29 сентября в Польше недалеко от населенного пункта Жгув в ДТП погибли трое граждан Украины , еще одна украинка находится в больнице.
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