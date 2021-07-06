В Польше вертолет упал в озеро: пострадали трое украинцев
В Польше вертолет упал на озеро Талты, в результате пострадали три гражданина Украины
Об этом сообщает RMF24.
Три человека вытащили из воды после того, как во вторник, 6 июля, вертолет упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26.
Вертолет упал в озеро Талты.
Как отмечается, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В результате он полностью затонул.
"В воде оказались три человека. Туристы, которые проплывали на катере, подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Известно, что на вертолете летели граждане Украины, которые проживали в Польше.
Больше всего пострадала женщина, которую доставили в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете польской медицинской авиации.
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