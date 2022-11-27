В Польше в центре для беженцев массово отравились украинцы
Более 20 человек, в том числе детей, из центра для беженцев из Украины в Глухолазах (Опольское воеводство) госпитализировали с симптомами отравления
Об этом сообщает in Poland.
"Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как нормальное. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", - рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.
Симптомы отравления у жителей центра были выявлены в пятницу вечером 25 ноября.
Всего с отравлениями зафиксировано 23 человека – 8 взрослых и 15 детей.
В санитарной инспекции сообщили, что при обследовании кухни и пищеблока нарушений не выявлено.
Кроме того, как заявил опольский воевода Славомир Клосовский, по предварительной информации, отравление может носить вирусный характер, ведь у одного больного выявили симптомы норовируса.
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