В Польше в следующем году состоятся крупнейшие в Европе учения сухопутных войск

Об этом на полигоне Новая Демба на юго-востоке Польши сообщил новый начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула, передает Укринформ.

По его словам, Dragon-24 будут являться крупнейшими в следующем году учениями сухопутных войск в Европе.

"В общей сложности в них примут участие около 20 тыс. человек: 15 тыс. военнослужащих польской армии и 5 тыс. военнослужащих из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании", - отметил Кукула.

В учениях Dragon-24 должны принять участие подразделения сухопутных войск ВС Польши, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Турции, Словении и Албании. Эти учения будут самыми масштабными на восточном фланге НАТО за последние более 10 лет.