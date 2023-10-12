В Польше в следующем году состоятся крупнейшие в Европе учения сухопутных войск
В Польше в следующем году состоятся крупнейшие в Европе учения сухопутных войск под названием Dragon-24, в которых примут участие более 20 тыс. военнослужащих из разных стран НАТО.
Об этом на полигоне Новая Демба на юго-востоке Польши сообщил новый начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула, передает Укринформ.
По его словам, Dragon-24 будут являться крупнейшими в следующем году учениями сухопутных войск в Европе.
"В общей сложности в них примут участие около 20 тыс. человек: 15 тыс. военнослужащих польской армии и 5 тыс. военнослужащих из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Великобритании", - отметил Кукула.
В учениях Dragon-24 должны принять участие подразделения сухопутных войск ВС Польши, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Турции, Словении и Албании. Эти учения будут самыми масштабными на восточном фланге НАТО за последние более 10 лет.
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