В Польше в результате ДТП пострадали семь украинцем

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

"Всех пострадавших оперативно размещено в четырех госпиталях г.. Люблина. Состояние пострадавших средней тяжести", - пишут в соцсети.

Для оказания консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Восстанавливают контакты с родственниками.

В Польше украинцы попали в ДТП, в реанимации ребенок в тяжелом состоянии.