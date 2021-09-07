В Польше в результате ДТП пострадали семь украинцем
Во вторник, 7 сентября, в Польше близ Люблина произошло ДТП, в котором пострадали семь украинцев
Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.
"Всех пострадавших оперативно размещено в четырех госпиталях г.. Люблина. Состояние пострадавших средней тяжести", - пишут в соцсети.
Для оказания консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Восстанавливают контакты с родственниками.
- В Польше украинцы попали в ДТП, в реанимации ребенок в тяжелом состоянии.
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