В Польше в озере утонул 52-летний украинец

Об этом сообщает полиция города Рыбник.



По имеющимся данным, мужчина вместе с еще несколькими Украинский зашел в озер поплавать в предназначенном для этого месте. В отличие от других, он не вернулся на берег, где остался его одежду.



Спасатели и полиция искали мужчину с 13:00 вторника, 13 июля, с использованием беспилотников, спасательных собак и моторных лодок. Поиски велись как в воде, так и в прибрежной зоне.



Тело Украинский было обнаружено в среду, 14 июля, около 15:30.

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