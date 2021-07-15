В Польше в озере утонул 52-летний украинец
В среду, 14 июля, на юге Польши вблизи города Рыбник спасатели обнаружили и извлекли из озера тело 52-летнего украинца
Об этом сообщает полиция города Рыбник.
По имеющимся данным, мужчина вместе с еще несколькими Украинский зашел в озер поплавать в предназначенном для этого месте. В отличие от других, он не вернулся на берег, где остался его одежду.
Спасатели и полиция искали мужчину с 13:00 вторника, 13 июля, с использованием беспилотников, спасательных собак и моторных лодок. Поиски велись как в воде, так и в прибрежной зоне.
Тело Украинский было обнаружено в среду, 14 июля, около 15:30.
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