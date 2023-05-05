В Польше в этом году будет создан "центр HIMARS", - министр обороны Блащак
В конце 2023 года в Польше появится "центр HIMARS", который должен стать центром обслуживания и производства РСЗО для нужд не только страны, но и союзников
Об этом информирует RMF24 со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.
"После разговора с руководством Lockheed Martin я услышал уверенность в готовности сотрудничать с польской оружейной промышленностью, в готовности укреплять польскую оружейную промышленность, что также выгодно для Соединенных Штатов, потому что это позволит увеличить масштабы производства, если речь идет о HIMARS", – заявил Блащак.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что уже в конце 2023 года в стране создадут "центр HIMARS", который заинтересует и соседние страны, ведь он должен стать центром обслуживания и производства этих РСЗО не только для нужд Польши, но и для других европейских стран.
Блащак сообщил, что заказанные в 2019 году пусковые установки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии в конце этого года. Ведутся переговоры о покупке 500 дополнительных пусковых установок.
Также Польша заинтересована в приобретении ракет с большей дальностью, чем у приобретенных ракет ATACMS. Ожидается, что высокоточные ударные ракеты будут иметь дальность до 500 км.
"Я, прежде всего, доволен декларацией Lockheed Martin о готовности инвестировать в вооружение в Польше", - сказал министр обороны и добавил, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в пятницу он подпишет Соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Это соглашение создаст основу для более эффективного сотрудничества польской оборонной промышленности с США.
- Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак предлагает создать в стране академию Himars, где будут обучать пользоваться этими артиллерийскими системами.
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