В Польше в этом году будет создан "центр HIMARS", - министр обороны Блащак

Об этом информирует RMF24 со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"После разговора с руководством Lockheed Martin я услышал уверенность в готовности сотрудничать с польской оружейной промышленностью, в готовности укреплять польскую оружейную промышленность, что также выгодно для Соединенных Штатов, потому что это позволит увеличить масштабы производства, если речь идет о HIMARS", – заявил Блащак.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что уже в конце 2023 года в стране создадут "центр HIMARS", который заинтересует и соседние страны, ведь он должен стать центром обслуживания и производства этих РСЗО не только для нужд Польши, но и для других европейских стран.

Блащак сообщил, что заказанные в 2019 году пусковые установки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии в конце этого года. Ведутся переговоры о покупке 500 дополнительных пусковых установок.

Также Польша заинтересована в приобретении ракет с большей дальностью, чем у приобретенных ракет ATACMS. Ожидается, что высокоточные ударные ракеты будут иметь дальность до 500 км.

"Я, прежде всего, доволен декларацией Lockheed Martin о готовности инвестировать в вооружение в Польше", - сказал министр обороны и добавил, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в пятницу он подпишет Соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Это соглашение создаст основу для более эффективного сотрудничества польской оборонной промышленности с США.