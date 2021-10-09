В Польше в деле о гибели 25-летнего украинца предъявлено обвинение 9 лицам

Об этом сообщает RMF24 .

Прокурор предъявил обвинение трем полицейским в нарушении служебных полномочий, жестоком обращении с задержанным и смертельном избиении. Еще одному милиционеру предъявлено обвинение в предоставлении разрешения на физическое насилие в отношении удерживаемого в вытрезвителе лица.

Двух сотрудников центра обвинили в применении физического насилия к задержанному и смертельном избиении.

По данным прокуратуры, врач центра не провел адекватного обследования избитого парня, вследствие чего наступила смерть.

Руководителя центра обвинили в подстрекательстве медработников к препятствованию расследования и подделке медицинской документации пребывания задержанного в центре.

По двум сотрудникам полиции представлено ходатайство о трехмесячном аресте, но суд просьбу обвинения не удовлетворил из-за несогласия с юридической классификацией, хотя и учел собранные правоохранителями доказательства.

Другие подозреваемые пока находятся под надзором полиции, им запрещено общаться с определенными лицами и выезжать из страны.

Врача отстранили от медицинской практики на время суда.

Трем полицейским и двум сотрудникам вытрезвителя грозит до 10 лет лишения свободы. Другим - до 5 лет.

25-летний Дмитрий Никифоренко из Немирова, Винницкой области, умер во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель 30 июля.