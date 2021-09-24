В Польше уволили второго полицейского - участника задержания украинца, который впоследствии скончался

Об этом говорится в официальном сообщении полиции Нижнесилезского воеводства Польши, передает Укринформ.

Комендант принял решение уволить полицейского, поскольку признал, что "есть сомнения относительно соответствия полицейского требованиям закона" и несоблюдение присяги.



Последнему инкриминируют нереагирование на действия других полицейских, которые били гражданина Украины.

Информируется, что полиция ведет дисциплинарные расследования в отношении пяти полицейских, участвовавших в задержании Никифоренко. Двое из них уже уволены со службы, в отношении третьего продолжается процедура увольнения полиции.

Первого полицейского уволили 10 сентября.



Во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель 30 июля умер 25-летний Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области