В Польше уволили второго полицейского - участника задержания украинца, который впоследствии скончался
Комендант полиции Нижнесилезского воеводства решил уволить из службы второго полицейского, который участвовал в задержании 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который впоследствии скончался
Об этом говорится в официальном сообщении полиции Нижнесилезского воеводства Польши, передает Укринформ.
Комендант принял решение уволить полицейского, поскольку признал, что "есть сомнения относительно соответствия полицейского требованиям закона" и несоблюдение присяги.
Последнему инкриминируют нереагирование на действия других полицейских, которые били гражданина Украины.
Информируется, что полиция ведет дисциплинарные расследования в отношении пяти полицейских, участвовавших в задержании Никифоренко. Двое из них уже уволены со службы, в отношении третьего продолжается процедура увольнения полиции.
Первого полицейского уволили 10 сентября.
Во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель 30 июля умер 25-летний Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области
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