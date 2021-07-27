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В Польше умер второй украинец, пострадавший в субботней ДТП под Лодзем

27 июля, 2021 вторник
12:03
Мир

27 июля во больнице от травм скончался пострадавший после ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan украинец

Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц в коменты " Укринформа ".

"К сожалению, в больнице умер второй украинец, пострадавший в ДТП с участием украинского микроавтобуса в минувшую субботу", - сообщил Куц.

Дипломат отметил, что о смерти мужа уже проинформировали родственников. Решается вопрос транспортировки тела домой.

Куц также сообщил, что трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, необходимую для длительного лечения.

Дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, генконсульства в Кракове и Департамента консульской службы МИД Украины.

  • Напомним, 24 июля в Лодзинском воеводстве произошло смертельное ДТП. Один украинец погиб на месте, еще 4 госпитализированы.
Польша
смертельное ДТП
украинцы за границей
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