В Польше умер второй украинец, пострадавший в субботней ДТП под Лодзем

Об этом сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц в коменты " Укринформа ".

"К сожалению, в больнице умер второй украинец, пострадавший в ДТП с участием украинского микроавтобуса в минувшую субботу", - сообщил Куц.

Дипломат отметил, что о смерти мужа уже проинформировали родственников. Решается вопрос транспортировки тела домой.

Куц также сообщил, что трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, необходимую для длительного лечения.

Дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, генконсульства в Кракове и Департамента консульской службы МИД Украины.