В Польше украинцы попали в ДТП, в реанимации ребенок в тяжелом состоянии
В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, среди них ребенок, который находится в реанимации в тяжелом состоянии
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в twitter.
По его словам ДТП, в результате которого пострадали граждане Украины, произошла вблизи города Тарнув.
"Пострадали четверо украинцев, в частности несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм. Консул на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей", - написал Николенко.
Генеральный консул в Кракове Вячеслав Войнаровский после посещения реанимационного отделения детской больницы, где находится пострадавший украинский ребенок, сообщил в эфире канала "Украина 24", что его состояние крайне тяжелое. У ребенка повреждены голова и селезенка. Родители также пострадали и госпитализированы в другую клинику.
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