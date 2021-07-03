В Польше украинцы попали в ДТП, в реанимации ребенок в тяжелом состоянии

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в twitter.

По его словам ДТП, в результате которого пострадали граждане Украины, произошла вблизи города Тарнув.

"Пострадали четверо украинцев, в частности несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм. Консул на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей", - написал Николенко.

Генеральный консул в Кракове Вячеслав Войнаровский после посещения реанимационного отделения детской больницы, где находится пострадавший украинский ребенок, сообщил в эфире канала "Украина 24", что его состояние крайне тяжелое. У ребенка повреждены голова и селезенка. Родители также пострадали и госпитализированы в другую клинику.

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