В Польше трое украинцев погибли в ДТП, одну украинку госпитализировали

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Лодзинского воеводства Иоанну Концку.



Авария произошла на дороге национального значения №91 в направлении города Катовице. По имеющейся информации, погибшие - двое мужчин 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина. Госпитализирована - женщина 25-ти лет.



"Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве", - рассказала Концка.



По словам пресс-секретаря полиции, двое из погибших, вероятно, были супругами.



По предварительным данным полиции, водитель автомобиля BMW, которым путешествовали украинцы, потерял контроль над машиной, которая на большой скорости влетела в электрический столб и распалась на две части.



Доставать людей с искореженного автомобиля пришлось спасателям с помощью специального оборудования.



Участниками ДТП также были еще два автомобиля, но в них никто не пострадал.



Расследование аварии происходит контролем прокуратуры в Лодзи.







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