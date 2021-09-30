В Польше трое украинцев погибли в ДТП, одну украинку госпитализировали
Вечером в среду 29 сентября в Польше недалеко от населенного пункта Жгув в ДТП погибли трое граждан Украины, еще одна украинка находится в больнице
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Лодзинского воеводства Иоанну Концку.
Авария произошла на дороге национального значения №91 в направлении города Катовице. По имеющейся информации, погибшие - двое мужчин 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина. Госпитализирована - женщина 25-ти лет.
"Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве", - рассказала Концка.
По словам пресс-секретаря полиции, двое из погибших, вероятно, были супругами.
По предварительным данным полиции, водитель автомобиля BMW, которым путешествовали украинцы, потерял контроль над машиной, которая на большой скорости влетела в электрический столб и распалась на две части.
Доставать людей с искореженного автомобиля пришлось спасателям с помощью специального оборудования.
Участниками ДТП также были еще два автомобиля, но в них никто не пострадал.
Расследование аварии происходит контролем прокуратуры в Лодзи.
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