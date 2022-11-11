В Польше три дня будут писать благотворительный диктант. Собранные средства пойдут на помощь Украине
Онлайн-диктант по случаю Дня независимости поляки традиционно пишут каждый год. Однако в этом году проверить свои знания польского можно будет не только в пятницу, 11 ноября, но и в субботу и воскресенье, 12-го и 13-го. Кроме проверки грамотности, участники смогут приобщиться к сбору средств для отправки очередного грузовика с медицинской помощью для жителей Украины
Об этом сообщает Dyktanda.pl .
Праздничный диктант записан и доступен на платформе онлайн. При регистрации участников просят уплатить любую сумму. Минимальная – 1 злотый. Собранные средства переведут фонду Zarys , который регулярно отправляет медицинскую помощь в Украину и сейчас формирует новый груз.
За время полномасштабной войны Фонд помог украинцам на сумму 2,6 миллиона злотых, отправив в Украину почти 70 тонн медицинских товаров – перевязочных материалов, средств для дезинфекции, хирургических халатов и перчаток, шприцев, кислородных масок, термометров и инвалидных колясок. А это – 8 грузовиков.
- Украинцев призвали на День независимости Польши устроить флешмоб и сфотографироваться с флагом Польши или в бело-красной одежде, написать #dziękujemyPolsko или #życzeniadlaPolski , или записать видео с этими словами, поблагодарив таким образом поляков за их поддержку.
- В польском МВД не исключают , что во время Дня Независимости 11 ноября могут состояться провокации против украинцев, организованные Россией.
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