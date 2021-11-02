В Польше тестируют украинскую вакцину от COVID-19
В Польше приступили к тестированию украинской вакцины от COVID-19 на мышах
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но, дополнительно, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, гуманизированных, модифицирующих белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", - заявил руководитель Института биологии клеток во Львове Андрей Сыбирный в комментарии Радио Свободе.
В прошлом году Институт биологии клеток НАН Украины во Львове получил грант в размере 10 млн. гривен на разработку украинской вакцины. Биологи создали его на основе дрожжей.
По словам Сыбирного, в Украине нет лаборатории, которая смогла бы провести такое исследование. Потому эксперименты проводят в Польше.
Ученый добавил, что результаты будут известны через две-три недели.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.28Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное