В Польше тестируют украинскую вакцину от COVID-19

Об этом сообщает Радио Свобода .



"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, и участок, которым этот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но, дополнительно, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, гуманизированных, модифицирующих белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", - заявил руководитель Института биологии клеток во Львове Андрей Сыбирный в комментарии Радио Свободе.



В прошлом году Институт биологии клеток НАН Украины во Львове получил грант в размере 10 млн. гривен на разработку украинской вакцины. Биологи создали его на основе дрожжей.



По словам Сыбирного, в Украине нет лаборатории, которая смогла бы провести такое исследование. Потому эксперименты проводят в Польше.



Ученый добавил, что результаты будут известны через две-три недели.

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