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В Польше стартуют обучение для украинских медиков

12 декабря, 2022 понедельник
00:54
Мир

В Польше стартуют обучение для украинских медиков по эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий с помощью вертолетов

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

"В рамках инициативы первых леди Польши и Украины группа украинских врачей прибыла в Польшу и завтра начинает тренировку воздушной эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий", – рассказал он.

Он отметил, что Польша поддерживает Украину в создании и развитии структур вертолетной спасательной службы.

  • 16 ноября правительство Чехии выразило свое согласие на пребывание и обучение в следующем году 4 тысяч украинских солдат. На подготовку планируют выделить 975 миллионов крон. Пока обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано миссии помощи ЕС.

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