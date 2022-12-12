В Польше стартуют обучение для украинских медиков
В Польше стартуют обучение для украинских медиков по эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий с помощью вертолетов
Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.
"В рамках инициативы первых леди Польши и Украины группа украинских врачей прибыла в Польшу и завтра начинает тренировку воздушной эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий", – рассказал он.
Он отметил, что Польша поддерживает Украину в создании и развитии структур вертолетной спасательной службы.
- 16 ноября правительство Чехии выразило свое согласие на пребывание и обучение в следующем году 4 тысяч украинских солдат. На подготовку планируют выделить 975 миллионов крон. Пока обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано миссии помощи ЕС.
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