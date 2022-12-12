Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

"В рамках инициативы первых леди Польши и Украины группа украинских врачей прибыла в Польшу и завтра начинает тренировку воздушной эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий", – рассказал он.

Он отметил, что Польша поддерживает Украину в создании и развитии структур вертолетной спасательной службы.

16 ноября правительство Чехии выразило свое согласие на пребывание и обучение в следующем году 4 тысяч украинских солдат. На подготовку планируют выделить 975 миллионов крон. Пока обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано миссии помощи ЕС.