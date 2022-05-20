В Польше создадут приложение и сайт для трудоустройства украинцев

Об этом сообщило Посольство Украины в Польше.

"В соответствии с изменениями, внесенными в Закон об оказании помощи гражданам Украины, предполагается создание мобильного приложения и веб-сайта, на которых будут размещаться профили граждан Украины, которые заинтересованы в трудоустройстве на территории Польши", - говорится в сообщении.

Профиль будет содержать следующие данные: имя, дату рождения, номер PESEL, сведения об образовании, профессиональной квалификации и опыте работы.

Доступ к данной информации получат работодатели и люди, оказывающие услуги, связанные с предложениями работы.

Добавляют, что для создания профиля в системе гражданам Украины необходимо иметь номер PESEL.

Песель для украинцев в Польше. Как получить и для чего нужно

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