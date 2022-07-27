В Польше создадут Долину беспилотников

Об этом сообщает Polskie Radio.

Польское правительство при сотрудничестве с США и Украиной работает над созданием Долины беспилотников. Проект представители трех стран обсудили вчера в Варшаве.

Концепцию Долины дронов анонсировал бывший директор ЦРУ по борьбе с терроризмом Бернард Хадсон, работающий в зонах конфликта.

По словам Хадсона, полномасштабное вторжение России в Украину показало немаловажную роль беспилотных летательных аппаратов на поле боя.

Как известно, в июле Министерство цифровой трансформации Украины запустило масштабный проект "Армия дронов", где уже собрали более полумиллиарда гривен на высокоточные мультикоптеры.

"Опыт по использованию дронов планируем продолжить и в будущем. Технологии беспилотников в разных областях жизни можно использовать в секторе здравоохранения для транспортировки медицинских товаров, инспекций строительной сферы и в работе агросектора", - говорится в заявлении министерства.

Речь также будет идти о программном обеспечении, технологиях распознавания изображений, интеграции данных с различных датчиков и программ для их развития. Об этом рассказала Элизабет Чарнок, руководитель американской программистской компании Chenope, которая является соорганизатором конференции.

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