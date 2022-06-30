В Польше собрали первый миллион злотых на "байрактар" для Украины, - СМИ
Поляки собрали первый миллион злотых на покупку боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины
На это указывает счетчик на официальном сайте акции.
"К нам присоединились более 10 тысяч человек. Информацию об акции распространили 25 тысяч раз. Кто еще хочет инвестировать в поражение Путина?" – написал инициатор сбора журналист Славомир Сераковский.
Сейчас счетчик на официальном сайте акции пока показывает около 1 116 000 злотых.
Необходимые 22,5 млн злотых планируют собрать за 30 дней.
Акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.
- Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска. Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "байрактар", 25 мая.
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро на "байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "байрактар" Литве бесплатно.
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