В Польше собрали деньги на Bayraktar для Украины

Об этом сообщил инициатор собрания, общественный деятель, политолог и журналист Славомир Сераковский.

Известно, что средства в рамках акции "Купим Украине Bayraktar", продолжавшейся на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl, перевели более 200 тыс. человек.

Сераковский отметил, что, несмотря на достижение цели акции, сбор средств будет продолжаться еще несколько дней, поскольку есть большое количество желающих присоединиться к ней.

По его словам, в воскресенье так многие хотели присоединиться к акции на финишной прямой, что сервера платформы Zrzutka.pl трижды зависали.

Сераковский добавил, что избыток средств, собранных в рамках акции, будет переведен на счет ВСУ в Нацбанке Украины.

Ранее Сераковский информировал, что есть "сигналы" из СМИ, указывающие на то, что компания Baykar Makina может передать Украине БПЛА Bayraktar TB2 бесплатно, как ранее уже делалось в случае собранных средств на Bayraktar в Литве и в рамках проекта "Народный Bayraktar" Сергея Приюты.

Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска. Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "Байрактар", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро на "Байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "Байрактар" Литве бесплатно.

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