В Польше собрали 9 млн злотых на Bayraktar для Украины
В Польше удалось собрать уже 9 млн злотых в рамках кампании по сбору средств на беспилотник Bayraktar для Украины
Об этом сообщила украинская активистка в Польше Наталья Панченко.
"Воскресенье начинается прекрасно! 9 миллионов злотых собрали поляки на Bayraktar для Украины", - написала она в Facebook.
Акцию в Польше анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.
Необходимые 22,5 млн. злотых планируют собрать за 30 дней.
- Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска. Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы приобрести для украинской армии "байрактар", 25 мая.
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн. евро на "байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "байрактар" Литве бесплатно.
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