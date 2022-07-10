Об этом сообщила украинская активистка в Польше Наталья Панченко.

"Воскресенье начинается прекрасно! 9 миллионов злотых собрали поляки на Bayraktar для Украины", - написала она в Facebook.

Акцию в Польше анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.

Необходимые 22,5 млн. злотых планируют собрать за 30 дней.

Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска. Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы приобрести для украинской армии "байрактар", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн. евро на "байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "байрактар" Литве бесплатно.

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