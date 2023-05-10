В Польше сделали предварительные выводы о происхождении ракеты, обломки которой нашли в лесу в конце апреля
Найденный в лесу близ польского Быдгоща кусок военного объекта предварительно идентифицирован как обломки российской крылатой авиационной ракеты Х-55
Как неофициально выяснило издание RMF FM , таковы предварительные выводы Технологического института ВВС, проводящего для прокуратуры экспертизу этого объекта.
Выводы Технологического института ВВС свидетельствуют, что крылатая ракета Х-55, скорее всего, прилетела из Украины, поскольку у польской армии нет этих ракет ни на вооружении, ни на складах.
"Это исключило бы версию, которая появилась сразу после обнаружения обломков, что под Быдгощем нашли ракету, запущенную с польского полигона, например, во время учений или испытаний систем ПВО. У нас нет ни таких ракет, ни систем, которые бы их запускали", - приводит издание заключение экспертизы.
Если подтвердится, что это крылатая ракета Х-55, это означает, что она была запущена с российского самолета Ту-160 или Ту-95МС и прилетела из-за восточной границы.
От границы с Украиной до Быдгоща – 500 км, от границы с Беларусью – более 400 км, от границы с Калининградской областью РФ – около 240 км.
- В конце апреля случайный свидетель нашел в лесу остатки несколькометровой ракеты , застрявшей в земле.
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