Как неофициально выяснило издание RMF FM , таковы предварительные выводы Технологического института ВВС, проводящего для прокуратуры экспертизу этого объекта.

Выводы Технологического института ВВС свидетельствуют, что крылатая ракета Х-55, скорее всего, прилетела из Украины, поскольку у польской армии нет этих ракет ни на вооружении, ни на складах.

"Это исключило бы версию, которая появилась сразу после обнаружения обломков, что под Быдгощем нашли ракету, запущенную с польского полигона, например, во время учений или испытаний систем ПВО. У нас нет ни таких ракет, ни систем, которые бы их запускали", - приводит издание заключение экспертизы.

Если подтвердится, что это крылатая ракета Х-55, это означает, что она была запущена с российского самолета Ту-160 или Ту-95МС и прилетела из-за восточной границы.

От границы с Украиной до Быдгоща – 500 км, от границы с Беларусью – более 400 км, от границы с Калининградской областью РФ – около 240 км.