В Польше считают, что Украина должна вступить в ЕС на протяжении нескольких лет
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Европейский Союз должен предоставить членство Украины через "несколько лет"
Об этом политик заявил в Праге, выступая на Forum 2000 года.
По мнению Збигнева Рау, Украина сделала все, чтобы получить звание страны, наиболее преданной европейским ценностям, поскольку борется за них и платит за это высокую цену.
"Вопрос в том, готов ли ЕС к этому вызову? Я имею в виду членство в Европейском Союзе. Мы сделали много ошибок во время процесса присоединения стран Западных Балкан. Он длился слишком долго, мы с ними не были откровенны и они, и мы платилиза это цену", – сказал глава МИД Польши.
"Пора извлечь урок из этого опыта. Необходим очень прозрачный и динамичный процесс вступления для Украины. Если мы сможем его устроить – и не в последующие десятилетия, а в течение нескольких лет, – это самое важное, что мы можем сделать для будущего Украины", – подытожил он.
"Время пассивности в Европе закончилось, и я считаю это лозунгом нашего мышления и действий. Это значит, что мы должны поддержать всех членов трансатлантического сообщества и страны-единомышленники. Мы должны поддерживать Украину настолько, насколько можем, и как можно быстрее", - подчеркнул Рау.
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