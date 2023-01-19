В Польше считают, что Германия и Испания должны "внести наибольший вклад" и передать Украине 150 танков Leopard
Больше танков Leopard Украине должны передать страны, расположенные вдали от линии фронта. Германия и Испания могут предоставить до 150 танков
Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак.
"Больше всего танков должны предоставить Украине страны, расположенные подальше от фронта. Польша находится на передней линии, поэтому она не может дать много танков. Но это могут сделать Германия и Испания, которым далеко до фронта. Они должны внести наибольший вклад и вместе передать примерно 150 танков", – сказал Скшипчак.
Он отметил, что формирование международной коалиции по передаче танков Украине осуществляется в правильном направлении, но все происходит "слишком медленно".
- Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил , что его страна пока не намерена передавать Украине танки.
- Финляндия заявила о готовности поучаствовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard.
- Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
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