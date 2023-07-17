В Польше самолет упал на ангар, где люди прятались от дождя. По меньшей мере 5 погибших
В Польше в селе Хрцинно легкомоторный самолет Cessna упал на ангар, в котором люди прятались от дождя, по меньшей мере пять погибших
Об этом сообщает Wprost .
Небольшой пассажирский самолет Cessna упал на ангар Варшавского аэроклуба в деревне Хрцинно, Нововодворского уезда Мазовецкого воеводства.
Авария произошла 17 июля. Самолет упал на ангар, где от дождя скрывалось 14 человек. Пожарная служба сообщает о по меньшей мере пяти погибших, еще пять человек ранены.
- 8 июля в США в авиакатастрофу попал бизнес-джет , в котором находились шесть человек.
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