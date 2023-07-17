Об этом сообщает Wprost .

Небольшой пассажирский самолет Cessna упал на ангар Варшавского аэроклуба в деревне Хрцинно, Нововодворского уезда Мазовецкого воеводства.

Авария произошла 17 июля. Самолет упал на ангар, где от дождя скрывалось 14 человек. Пожарная служба сообщает о по меньшей мере пяти погибших, еще пять человек ранены.